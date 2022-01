“Amici”, LDA batte il record di Sangiovanni: D’Alessio è inarrestabile

In arrivo un’altra grande soddisfazione per LDA che riceverà a breve una notizia davvero sorprendente. Il giovane ha battuto il record precedentemente segnato da Sangiovanni

Il pubblico non dovrà attendere ancora molto, l’amatissimo talent di Amici tornerà in onda domenica 9 gennaio, dopo lo stop di alcune settimane dovuto alle festività. La ripresa delle lezioni porterà gli allievi a vivere una maggiore pressione in vista dell’avvicinarsi del serale, che prenderà il via nella seconda metà di marzo. Tuttavia tra di loro c’è chi ha già modo di festeggiare sorprendenti traguardi. Uno di questi è LDA che nelle ultime ore è riuscito in un’impresa incredibile, battendo il record segnato lo scorso anno da Sangiovanni.

LDA da record: disco di platino in soli quattro mesi

Luca D’Alessio, conosciuto con il nome d’arte LDA, è uno dei protagonisti della ventunesima edizione di Amici. Preso sotto l’ala del professore Rudy Zerbi, fin dalle prime settimane ha dovuto combattere contro pregiudizi e critiche interne alla scuola ed esterne al programma. Eppure il giovane, lavorando sodo, sembra essere riuscito a smentire chiunque lo considerasse solo il figlio di Gigi D’Alessio e niente più.

A dimostralo sono anche i numeri: il suo singolo “Quello che fa male” è uno dei più ascoltati tra quelli di questa edizione, con milioni di stream e vendite. Dopo essersi conquistato il disco d’oro arriva ora per lui un’altra grande soddisfazione.

“Quello che fa male” è stato ufficialmente certificato disco di platino, portando così LDA a segnare un nuovo record nella scuola di Amici. La certificazione arriva a soli quattro mesi dalla sua uscita, battendo così Sangiovanni che nella ventesima edizione era riuscito a ottenere il primo platino del singolo “Lady” dopo sette mesi.

Un grande traguardo per il giovane allievo che deve essere ancora informato della novità. Il pubblico pensa che verrà celebrato nel corso della prima puntata del 2022, la cui registrazione si terrà sabato 8 gennaio.

Proprio come accaduto lo scorso anno anche i singoli dei cantanti di questa edizione stanno ottenendo numeri davvero impressionanti ma LDA sembra avere, per il momento, il brano che è stato più apprezzato dal pubblico.