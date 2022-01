Andrea Zenga sbotta contro Rosalinda: “Chiedo aiuto!”

Andrea Zenga sbotta contro Rosalinda e chiede aiuto nello stupore dei fans che da sempre sostengono la coppia.

Appena pochi giorni fa, la splendida coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò scriveva parole dolci e foto – come questa sopra riportata – che immortalano tutto il loro amore. Figlio del noto allenatore lui e attrice lei – con il nome d’arte Adua Del Vesco – si sono conosciuti al “Grande Fratello VIP” e da quel momento non si sono più lasciati.

“Adesso caro 2022: non ti chiedo tanto, ma per favore non fare casini che io così sono felicissimo” parole bellissime scritte da Zenga sul suo profilo. Ecco perché ha suscitato una forte reazione contrastante nei cuori dei numerosi fans della coppia l’eccessiva reazione del giovane nei confronti di Rosalinda “Chiedo aiuto!”. Il web si chiede cosa sia successo.

Andrea Zenga, sbotta contro Rosalinda e si sfoga sui social: il motivo

“Devo chiedere aiuto” così appare scritto tra le storie di Andrea che ha scosso i fans della coppia. A quanto pare i due sarebbero rientrati al nord dopo la parentesi meridionale per le feste natalizie. Nasce un dibattito avente come tema la musica: meglio in radio o CD? il giovane Zenga ammette che preferisce ascoltare musica dalle stazioni radio in modo da gustare meglio le canzoni che vengono proposte e con effetto sorpresa.

La coppia si lascia andare in dichiarazioni e riferimenti ai loro momenti in macchina. Da questo scambio di opinioni ne è scaturito un sondaggio, quale sia l’esito ancora non ci è dato sapere. Quello che però possiamo ammirare è come ci sia il sereno tra i due giovani innamorati.

La coppia ha annunciato l’arrivo di “Chinu” il loro cagnolino che in poco tempo è riuscito ad intenerire i due, le attenzioni ed i post sono tutti per lui. L’ultimo post che risale a due ore fa è di una dolcezza incredibile.