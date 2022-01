E’ un risveglio accattivante oltre ogni limiti quello presentato dalla cantante Anna Tatangelo, in posa lo spettacolo è quello di una vera diva.

L’artista canora nativa di Sora, Anna Tatangelo, è ormai tornata in questi giorni sul piccolo schermo grazie alla sua amata partecipazione al talent show di “All Together Now“.

A seguire il meraviglioso successo di “Annazero” e degli allettanti scatti condivisi nel corso delle passate settimane, in diretta dagli studi Mediaset come da quelli festivi e più casalinghi di inizio 2022, le sue ultime pose al risveglio non saranno da meno. Pubblicate questa mattina di gennaio, le “stellari immagini” sembreranno ricordare ai suoi fan uno spettacolo già visto in prima, ma stavolta da ammirare sotto un’altra luce.

“Come Uma Thurman” Anna Tatangelo il sexy risveglio è pulp, in posa lo stacco di coscia stellare

