Avete mai visto la figlia di Ambra Angiolini? Ha difeso sua madre sui social – FOTO

Avete mai visto Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga? Di recente ha difeso sua madre sui social.

Oggi parliamo di Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga. Ha da poco compiuto 18 anni e di recente ha difeso sua madre sui social. Ecco che cosa è successo.

Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini la difende sui social: “La colpa è di chi tradisce”

Classe 2004, Jolanda Renga ha 18 anni ed è la prima dei due figli che l’attrice ha avuto con il cantante Francesco Renga. Una relazione durata undici anni, che si è conclusa nel novembre del 2015 per motivi che nessuno dei due ha voluto condividere.

Di recente la ragazza si è sfogata in una storia di Instagram, denunciando l’invasione di privacy subita da sua madre dopo la rottura con Massimiliano Allegri. La Angiolini ha infatti ricevuto un tapiro d’oro che ha fatto ha sollevato l’ira e lo sdegno del web.

“Perché venire da lei a Milano? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?” ha scritto Jolanda. “Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?”.

Come ha giustamente spiegato la ragazza alla fine del suo discorso, è giunto il momento che la televisione si renda conto che scherzare sulla sofferenza degli altri non fa ridere.