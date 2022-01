Avete mai visto Carlo Giuseppe, il figlio di Carmen Consoli? La loro è una storia molto particolare.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più di Carlo Giuseppe, l’amatissimo figlio di Carmen Consoli. La cantante l’ha concepito tramite fecondazione assistita.

Carmen Consoli sul padre di suo figlio: “Vorrei conoscerlo”

Era il 2013 quando Carmen Consoli dette alla luce Carlo Giuseppe, suo primo e unico figlio. “Mai come quest’anno sento anche io di portare dentro di me la primavera” aveva scritto la cantante su Facebook del 21 marzo, nel quale annunciava la gravidanza. All’età di 38 anni e momentaneamente single, la cantante aveva infatti deciso di avere un bambino da sola e per questo aveva fatto ricordo alla fecondazione assistita in una clinica di Londra.

Otto anni più tardi, la Consoli e suo figlio sono legatissimi. I due vivono il loro rapporto in un ambiente sereno, circondati da nonna e zie e lontano dalle telecamere. Proprio per questo – almeno per il momento – non esistono foto pubbliche del piccolo Carlo Giuseppe. Tutto ciò che sappiamo è che ha imparato a suonare il pianoforte e la batteria fin da piccolissimo e che ogni tanto scrive canzoni.

Una curiosità: Carmen Consoli non conosce personalmente il padre di suo foglio, ma di recente ha provato a raggiungerlo con una lettera. Per sua stessa ammissione, il donatore è stato scelto perché rispecchiava l’uomo ideale con il quale avere una relazione.