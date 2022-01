Avete mai visto il marito di Tiziano Ferro? Le loro fedi hanno una storia speciale – FOTO

Sulle fedi di Tiziano Ferro e Victor Allen sono incise due date diverse. Scoprite perchè grazie alla rubrica di Yeslife.

Oggi scopriamo qualcosa di più su Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen. Le loro fedi nuziali hanno una storia molto particolare.

Tiziano Ferro e Victor Allen: la storia dietro le loro fedi nuziali

Classe 1965, Victor Allen è l’uomo che Tiziano Ferro ha sposato in gran segreto a Los Angeles circa due anni fa. I due si sono conosciuti in America e si sono frequentati per tre anni prima di annunciare la loro relazione alla stampa. La loro prima cerimonia di nozze si è svolta negli USA lontano dai riflettori, mentre una seconda stata celebrata in Italia di fronte ad una quarantina di persone.

Essendosi sposati ben due volte, il cantante e suo marito avevano l’imbarazzo della scelta riguardo alla data da far incidere all’interno delle fedi. Per questo Tiziano ha scelto la data del loro primo matrimonio, mentre Victor si è detto più legato alla seconda cerimonia, celebrata nei pressi di Latina (città natale del cantante).