Beautiful, tornano due grandi personaggi del passato: di chi si tratta

Beautiful, il 2022 porta con sè molte novità. Tra queste anche il ritorno di due famosi personaggi del passato.

A Beautiful il 2022 porta con sé la promessa di una risposta a diverse situazioni. Nel corso di quest’anno scopriremo infatti se Zoe sposerà davvero Carter andrà a buon fine e cosa deciderà di fare Zende, che è segretamente innamorato di lei. Attesa anche la fine della vicenda tra Thomas e Hope, che va avanti ormai da quasi due anni. Sembra infatti che il giovane Forrester perderà completamente il senno, finendo per essere ricoverato in ospedale e affidato alle cure di Bridget Forrester.

Oltre alla dottoressa, figlia primogenita di Brooke ed Eric, la soap opera riporterà sul piccolo schermo anche altri due importanti personaggi dal passato. Ecco di chi si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Beautiful, l’annuncio della Mediaset: dal 9 gennaio cambia tutto

Beautiful, da Taylor Hayes a Deacon Sharpe: ecco chi torna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Al Bano, novità sullo stato di salute del cantante: “Non lo augurerei a nessuno”

A grande richiesta, tornando su Canale 5 Taylor Hayes e Deacon Sharpe, rispettivamente ex compagni di Ridge e Brooke. Mentre la psicologa è stata a lungo sposata con Il Forrester, dal quale ha avuto quattro figli (Thomas e le gemelle Steffy e Phoebe, poi morta a causa di un’incidente stradale), Deacon è stato legato alla Logan da una controversa storia extraconiugale. Al tempo della loro relazione, dalla quale è nata Hope, l’uomo era infatti sposato con Bridget, figlia di Brooke. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto gli sceneggiatori a riportare in scena i due personaggi. Ciò che si sa al momento è che entrambi avranno in mente un piano ben preciso per scardinare gli equilibri della famiglia Forrester.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Alla lista dei personaggi che torneranno a Los Angeles si aggiunge infine il nome di Sheila Carter. Anche riguardo alla sua storyline, tuttavia, non si hanno al momento ulteriori informazioni.