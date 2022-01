Le ultime notizie trapelate sul conto di Belen Rodriguez mettono in forte dubbio il prosieguo del rapporto con Antonino: i motivi della crisi.

Da settimane a questa parte Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono al centro del gossip e di un rapporto ormai in fase di deterioramento.

Gli addetti hanno provato a trarre delle conclusioni sui motivi per i quali i due non sono più innamorati come una volta. Le foto in solitaria scattate sui social rappresentano un primo indizio sulla crisi di coppia, ormai palese a tutti.

Luna Marie, il loro gioiello di vita paga le conseguenze di una separazione che ad oggi non ha trovato alcun tipo di riscontro nelle parole degli interessati. Talvolta le immagini e i fatti in generale valgono più di mille parole.

Tra Belen e il compagno è sparito quel feeling che li contraddistingueva dagli altri e le ultime notizie sono tutt’altro che confortanti per pensare ad un eventuale dietrofront

Belen-Antonino, ecco il terzo incomodo per il colpo di grazia su un amore che sembrava eterno

Siamo di fronte ad una situazione che pare aver dato il colpo di grazia ad un qualcosa che con tutta probabilità non tornerà più come prima.

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese nulla sarà come la prima volta, tra baci e coccole incandescenti come due innamorati persi. Qualcosa sembra si sia rotto nel corso doi questi mesi a tal punto da trascorrere le festività di Natale lontano l’uno dall’altra.

La showgirl argentina pare essere piuttosto decisa a voler cambiare ancora una volta il destino della sua tormentata vita privata.

Le vacanze da separati hanno il sapore di una fuga definitiva tra i due. Oggi invece l’incontro in gran segreto con l’ex più chiacchierato di sempre suona come una rottura definitiva per i genitori di Luna Marie.

Dopo aver visto la famiglia della showgirl argentina festeggiare e banchettare in assenza dell’hair stylist milanese spuntano le testimonianze di un clamoroso riavvicinamento con Stefano De Martino.

I due sono stati pizzicati insieme durante le feste. In molti giurano che il loro incontro sia legato al bene del figlio, Santiago, quanto a Luna Marie e la sua tata con la testa fuori dal guscio, qualche giorno più tardi, in occasione di un altro ‘faccia a faccia’ tra ex fidanzati, ovvero con Marco Borriello.

Insomma l’aspetto sentimentale della sorella maggiore tra le Rodriguez è di nuovo in discussione! Quale epilogo stavolta l’attenderà?