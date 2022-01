Benessere a tavola, stanchezza cronica? Ecco 5 alimenti in tuo aiuto

Sei spesso stanco e affaticato senza un motivo apparente? Spesso il rimedio migliore è proprio in tavola: ecco 5 alimenti energici da gustare.

Periodo stressante? Se sei spesso affaticato e non riesci a comprenderne il motivo, molto spesso il rimedio è in cucina. Complice anche la prolungata assenza di luce a causa della stagione invernale, la stanchezza può presentarsi con frequenza se si è poco attenti a tavola. Stress e fiacchezza? Non più: scopriamo insieme 5 elementi da gustare per fare il pieno di energia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: 10 alimenti ricchissimi di vitamina C

Stress e affaticamento: 5 alimenti contro la stanchezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da My passionsugar Cakeart🎂🍰🎁🍩 (@assunta_pilotti_)

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola durante le feste: l’importanza della frutta secca

tè verde: considerato tra le bevande più salutari al mondo, il tè verde apporta una buona dose di caffeina, eccitante, e di antiossidanti come l’EGCG, importante polifenolo che protegge il cuore e il sistema nervoso. Ottimo anche contro il diabete.

considerato tra le bevande più salutari al mondo, il tè verde apporta una buona dose di caffeina, eccitante, e di antiossidanti come l’EGCG, importante polifenolo che protegge il cuore e il sistema nervoso. Ottimo anche contro il diabete. semi oleosi: tra gli alimenti più importanti per il nostro benessere rientrano tutti i semi oleosi. Gli esperti ne consigliano un consumo giornaliero di circa 30 grammi per affrontare ogni giorno a mille e con l’umore giusto. Nocciole, mandorle, noci, anacardi… tutti i semini oleosi sono scrigni di fibre alimentari che favoriscono il transito intestinale. Nemici delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2 e di alcuni tipi di cancro: la frutta secca a guscio non può mai mancare a colazione.

tra gli alimenti più importanti per il nostro benessere rientrano tutti i semi oleosi. Gli esperti ne consigliano un consumo giornaliero di circa 30 grammi per affrontare ogni giorno a mille e con l’umore giusto. Nocciole, mandorle, noci, anacardi… tutti i semini oleosi sono scrigni di fibre alimentari che favoriscono il transito intestinale. Nemici delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2 e di alcuni tipi di cancro: la frutta secca a guscio non può mai mancare a colazione. cioccolato fondente: contro la credenza popolare, il cioccolato fondente è un’ottima fonte di proprietà salutari. La versione fondente, si parla di almeno il 70% di percentuale di cacao, è una vera esplosione di gusto e benessere per il nostro corpo. Ben noto come ricca fonte di magnesio, le sorprese del cioccolato fondente sono innumerevoli. Più p amaro più magnesio: concediti ogni tanto un quadratino senza sentirti in colpa.

contro la credenza popolare, il cioccolato fondente è un’ottima fonte di proprietà salutari. La versione fondente, si parla di almeno il 70% di percentuale di cacao, è una vera esplosione di gusto e benessere per il nostro corpo. Ben noto come ricca fonte di magnesio, le sorprese del cioccolato fondente sono innumerevoli. Più p amaro più magnesio: concediti ogni tanto un quadratino senza sentirti in colpa. frutti rossi: fragole, lamponi, mirtilli, ribes nero… tutti i frutti rossi sono delle vere miniere di sostanze benefiche per il nostro organismo. Il maggior introito nutrizionale proviene dalla vitamina C, acerrima nemica della stanchezza. Consumati freschi e appena colti o sotto forma di succo, i frutti rossi sono sempre un’ottima idea per ritrovare l’energia persa.