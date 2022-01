La bellissima imprenditrice digitale italiana Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in intimo bianco: il web si divide in due…

La regina delle influencer è tornata a far parlare di sé con un IG post da serie A: si tratta di una foto scattata allo specchio della cabina armadio, nella sua casa a Milano.

Nell’immagine Chiara posa in piedi, con indosso soltanto dell’intimo bianco, che comprende un semplicissimo reggiseno ed un micro slippino, arricchito da un piccolo inserto di merletto: l’immaginazione dei fan chissà dov’è arrivata…

Nel post Chiara guarda se stessa nello schermo del telefono, mentre assume un’espressione piuttosto seria e grintosa: resisterle è impossibile!

Una cosa è certa: gli scatti della Ferragni non passano mai inosservati…

Siete pronti a vedere la foto di cui ormai parla tutto il mondo? Tenetevi forte, perché è a dir poco sbalorditiva…

Chiara Ferragni, la FOTO in intimo ti stende: c’è chi ha zoommato e chi mente…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La favolosa designer italiana ha diviso il web in due: c’è chi apprezza le sue foto in lingerie e chi invece le critica.

Ecco alcuni esempi di commenti scritti dalla prima categoria di utenti: “Che c*lo Federico“; “Solo due parole: beata te”; “Bel completino”; oppure “Complimenti alla mamma”.

Ci sono moltissimi altri followers che, invece, non hanno apprezzato il post: “Dovrebbe vergognarsi: mettersi in mostra così con due figli piccoli a casa”; “Perché posta foto di questo genere?”; “Forse tu non sai cos’è il pudore” oppure “Bell’esempio per le ragazze giovani che poi postano le stesse foto volgari e inutili!”.

E voi in quale schieramento state?

Nonostante i commenti i negativi, il post di Chiara Ferragni ha riscosso un gran successo, ottenendo migliaia e migliaia di mi piace.