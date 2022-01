Chiara Ferragni ha paralizzato il web con una serie di fotografie da sballo: la minigonna indossata dall’influencer è davvero troppo corta.

Chiara Ferragni, in questo particolare periodo, è inarrestabile sui social network. La bellezza dell’influencer più seguita d’Italia non la si scopre di certo oggi: le sue qualità e i suoi pregi l’hanno resa una delle donne più amate e apprezzate del nostro paese. Da qualche settimana, tuttavia, la classe 1987 condivide contenuti che non lasciano spazio all’immaginazione.

Tra scatti in cui non ha il reggiseno e fotografie in intimo, il popolo del web resta continuamente spiazzato. Questa sera, la nativa di Cremona ha pubblicato una serie di fotografie in cui ha messo in mostra il suo imperioso stacco di coscia.

Chiara Ferragni, minigonna inesistente: le sue gambe paralizzano il web

Chiara, in realtà, ha rinfrescato la mente dei suoi seguaci condividendo alcuni scatti risalenti ai tempi del brano di Baby K ‘Non mi basta più‘. La Ferragni aveva un ruolo importante nel tormentone dell’estate 2020: era una delle protagoniste del video e ‘cantava’ anche qualche spezzone. “Questo è il mio pezzo preferito”: la frase che la moglie di Fedez urlava ad un punto preciso del singolo è ancora viva nella mente di tutti.

La prima fotografia della serie è esagerata: la sexy influencer indossa una minigonna fin troppo corta e calze che mettono in evidenza le sue gambe mostruose. Il suo stacco di coscia è un qualcosa di strepitoso. Chiara ha ai piedi tacchi vistosi e vertiginosi. Scorrendo le immagini, c’è anche tempo per uno scatto in cui la nativa di Cremona è senza reggiseno e apre completamente la camicetta. “Sexy mamma”, ha scritto un ammiratore estasiato dal fatto che dopo due gravidanze, il fisico della classe 1987 è praticamente perfetto.

Tra i tantissimi commenti, spicca quello di Baby K. “Mammamia. A bona”, ha scritto la cantante. “Sei bellissima”: anche un’attrice dal calibro di Laura Chiatti ha espresso il suo parere, riportando il complimento.