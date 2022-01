Clamoroso alla Juve, l’attaccante arriverà in settimana: c’è l’annuncio!

Andrea Agnelli, presidente della Juventus è pronto ad aprire il portafoglio e chiudere l’affare del ‘secolo’: l’annuncio è imminente!

La Juventus di questa stagione ha dimostrato di avere fin troppe lacune e una continuità tutt’altro che vicina parente dell’inossidabile corazzata alla quale eravamo abituati ad assistere.

I risultati altalenanti e l’obiettivo ‘scudetto’ che di giornata in giornata va sempre più a scemare sono la ciliegina sulla torta di un andamento stagionale destinato a rimanere tale.

Tuttavia, la carica e l’adrenalina che Max Allegri cerca di trasmettere ai suoi ragazzi in campo potrebbe inaspettatamente proiettarsi anche sul mercato di Gennaio, che da qualche giorno ha aperto i battenti ai vari club in giro per l’Europa.

Andrea Agnelli potrebbe approfittare di questa speciale occasione per mettere mano al portafoglio e andare a puntellare la rosa in quei reparti che spesso hanno compromesso il risultato al termine dei 90′ regolamentari.

Ecco dunque farsi sempre più incessante una voce che ormai circola da tempo negli uffici della Continassa. Una voce che riguarda il reparto offensivo dei bianconeri. La ‘telenovela’ per il bomber, da sempre pallino di Pavel Nedved sta per volgere al termine, con un lieto fine

Calciomercato Juventus, il bomber più desiderato sta per firmare: ecco di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Leggi anche —> Conference League, il sorteggio del nuovo torneo Uefa

La Juventus, a differenza delle altre rivali alla corsa verso gli obiettivi dichiarati ad inizio stagione avrebbe già il colpo da piazzare per svoltare una volta e per tutte.

Il calciatore in questione è il grande ex della squadra rivale di sempre in Serie A, ovvero l’Inter. Un bomber di razza che nonostante il folto attacco del Paris Saint Germain ha messo a segno pochi gol ma altrettanto pesantissimi nel prosieguo della stagione.

Insomma, il ‘matrimonio’ tra l’assistito di Wanda Nara, ovvero Mauro Icardi e i bianconeri s’ha da farsi! Forte del poco spazio e della voglia di tornare protagonisti dove tutto ha avuto inizio per lui potranno essere determinanti da quì a poche ore.

Il Mundo Deportivo già parla di accordo raggiunto sulla base di un prestito per 6 mesi ed eventuale diritto (o obbligo) di riscatto, fissato a 30 milioni di euro e l’arrivo di Maurito sotto la “Mole” a partire già da questa settimana.

Leggi anche —> Serie A, strappa il sì del forte centrocampista lombardo: Atalanta beffata! Le cifre

Fantacalcio o realtà? E’ ancora presto per dirlo, ma una cosa è certa, l’ex bomber nerazzurro ha tanta voglia di tornare a segnare ed diventare protagonista come una volta.