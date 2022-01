Ogni sera è un trionfo di sensualità per la carismatica conduttrice Veronica Gentili. L’ultima posa garantirà ancora una volta il suo “meritato successo”.

E’ ancora una volta un “meritato successo“, secondo il parere unanime dei suoi telespettatori, per l’attrice, conduttrice e giornalista classe 1982, Veronica Gentili. Conosciuta anche per aver redatto numerose opere di spettacolo, la nata sotto il segno del Cancro, ha culminato i suoi studi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Per poi iniziare la sua carriera sul grande schermo esordendo con la pellicola di formazione dal titolo di “Come Te Nessuno Mai“, realizzata da Gabriele Muccino ed uscita in sala a fine anni ’90.

Nell’ultima annualità la giornalista ha occupato un ruolo di primo piano per due trasmissioni di alta risonanza. In primis, ed attualmente, la professionista nel settore si è occupata di guidare sapientemente il rotocalco dedicato a politica ed attualità in onda su Rete 4, “Controcorrente“, e sino alla fine dello scorso settembre quello speculare di “Buoni o Cattivi”.

“Così è troppo” Veronica Gentili gambe incrociate e sex-appeal inebriante, ogni sera è meritato successo

