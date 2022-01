Bianca Guaccero ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. Tra la scollatura e lo sguardo magnetico non si sa cosa guardare.

“Cosmica” è solo dei complimenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Bianca Guaccero. Si tratta di una foto irresistibile apparsa sul suo feed Instagram che ha scatenato le fantasie del popolo del web, in estasi davanti a tanta bellezza.

La conduttrice, tra le più apprezzate nel panorama italiano, non smette mai di stupire i fan con la sua bellezza straordinaria, costante nel tempo. Per lei l’orologio sembra essersi fermato, tanto che a 40 anni è meravigliosa e in forma smagliante come non mai.

Nota per la guida di “Detto Fatto”, è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 758 mila follower. Ogni post del suo feed manda sempre in estasi tutti: l’ultimo ha esordito il medesimo effetto.

Bianca Guaccero irresistibile: fan in visibilio

