Elenoire Casalegno, un un pomeriggio qualunque di gennaio, ha deciso di far venire un infarto ai suoi follower. Quanta roba, non ci sono parole.

Elenoire Casalegno non teme confronti ne tantomeno critiche, con spavalderia ha postato una foto su Instagram che ha fatto impazzire tutti. Così spinta non si era mai vista, una vera amazzone che domina i social fiera del suo fisico e del suo percorso lavorativo.

La conduttrice è diventata famosa spalleggiando Raimondo Vianello nella conduzione del programma “Pressing” su Italia 1. Nel 1999 ha esordito anche come attrice in alcune serie televisive e si è divisa tra la radio ed il piccolo schermo.

La carriera di Elenoire è sempre stata costellata di successi, con il tempo il pubblico ha imparato ad amarla, ha fatto breccia nel cuore degli italiani con semplicità e divertimento. Oggi sarebbe impensabile non avere la showgirl in giro sui canali televisivi. Elenoire non ha mai deluso le aspettative dei produttori e ne tantomeno le sue.

Sui social è una star, Elenoire Casalegno mostra a tutti i suoi 45 anni

Non ci sono parole per descrivere Elenoire Casalegno in questo scatto, un fan ha esordito dicendo: “Sei meglio dei mondiali dell’82” mentre altri non hanno contenuto l’euforia lasciandosi andare con i complimenti. Milioni di cuoricini sono tutti per Elenoire che in shorts e maglietta bianca esplode di sensualità.

Elenoire si accovaccia, inevitabilmente le gambe si allargano ed ecco che il paradiso compare all’improvviso, qualcuno ha anche azzardato chiedendo: “Ma le mutandine le hai?”. Lo scatto ha suscitato parecchio interesse soprattutto per i maschietti che come mosche sono caduti ai piedi della bellissima conduttrice.

“Made in the 80’s” scrive la showgirl per ricordare i tempi che furono, di certo l’abbigliamento evocano vecchi ricordi, di certo spensierati e vissuti al massimo.

Un pomeriggio bollente quello di Instagram, la foto sta facendo il giro del web e siamo certi che sarà al centro dell’attenzione ancora per qualche giorno.