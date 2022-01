Autentica bellezza ed una nuance delicata: sono queste le caratteristiche che firmato l’ultima apparizione di Eleonora Pedron. Apre la strada alla moda del 2022.

L’attrice e conduttrice classe 1982, Eleonora Pedron, dopo aver partecipato nel ’99 al concorso di “Miss Italia“, sarà eletta come sua vincitrice soltanto tre anni più tardi. La corona le varrà come titolo d’ingresso ad un mondo dello spettacolo che, da lì in avanti, sembrerà accoglierla a braccia aperte. In virtù del suo spiccato talento, quanto della sua straordinaria bellezza.

Biondissima, occhi azzurri, ed alcuna necessità di ostentare il suo fascino dinanzi alle telecamere. L’intuitiva e sensibile nata sotto il segno del Cancro inizia il suo percorso in televisione occupandosi delle previsioni meteorologiche in onda sul quarto canale Mediaset. Dalla giornata di ieri, 4 gennaio 2022, Eleonora è tra le concorrenti del nuovo reality su Italia 1 di “Back to School“. Guidato alla conduzione dallo storico showman toscano de “Le Iene”, Nicola Savino.

“Segni particolari? Bellissima” Eleonora Pedron veste in baby pink il nuovo trend alla moda 2022 – FOTO

