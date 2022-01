Elisabetta Gregoraci è di nuovo al centro del mirino, spunta un retroscena sul suo passato. Parla il re dei paparazzi, tutti i dettagli

Elisabetta Gregoraci è da tempo al centro del gossip, molto di più dopo aver partecipato al “Grande fratello vip“. La sua storia con Flavio Briatore per anni l’ha resa protagonista di voci e indiscrezioni e ancora oggi non passa in secondo piano.

A tornare sull’argomento è il re dei paparazzi, Fabrizio Corona che avrebbe rivelato un retroscena sulla relazione tra l’imprenditore e la conduttrice.

Elisabetta Gregoraci, la verità di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è stato intervistato da Peppe Iodice al Peppy Night Fest, su Canale 21 dove ha rivelato alcuni retroscena sulla relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Ha iniziato a parlare del suo ruolo in televisione, facendo riferimento a molti personaggi dello spettacolo per poi soffermarsi sull’ex gieffina calabrese.

“La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io”. Ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “Elisabetta Gregoraci l’ho fatta fidanzare io con Briatore – ha continuato – Io non ero un fotografo, ero l’agente dei fotografi. I paparazzi non esistono più. Oggi, i giornali e Instagram non raccontano la verità. Quel mondo lì, il mondo mio, è un mondo morto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Non ci sono altre notizie al riguardo, intanto la conduttrice e l’imprenditore si lasciano andare a scatti unici in Kenya dove stanno trascorrendo le vacanze natalizie con il figlio Nathan Falco. Anche se si sono separati, non perdono occasione di passare del tempo insieme tra cene, viaggi e tanto altro ancora. Torneranno mai ad amarsi? I fan ci sperano.