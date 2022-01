Una dedica inaspettata quella che Emma ha voluto rivolgere a Stefano De Martino, suscitando stupore ed entusiasmo tra i fan

Sono trascorsi ormai all’incirca dieci anni dalla loro relazione, rimasta al centro delle pagine di gossip per diverso tempo. Nonostante non si sia conclusa nel migliore dei modi, Emma e Stefano De Martino sono stati in grado di lasciarsi tutto alle spalle mantenendo un rapporto di stima reciproca. Tra di loro sembra esistere un bene di fondo ancora oggi, come hanno dimostrato alcuni commenti di supporto che i due si sono lasciati sui social negli ultimi anni. È accaduto anche nelle scorse ore quando ancora una volta la cantante ha voluto sostenere il conduttore. Lo ha fatto con una dedica inaspettata.

Emma rivolge parole d’orgoglio a Stefano De Martino: la dedica che ha scatenato l’entusiasmo dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Archiviate le feste Emma è tornata immediatamente al lavoro sul set del film “Il ritorno“, nel quale interpreterà il ruolo della protagonista Teresa. Il progetto cinematografico diretto da Stefano Chiantini rappresenta la terza esperienza da attrice per l’artista, dopo la pellicola “Gli Anni Più Belli” e la serie “A casa tutti bene“, entrambi diretti da Gabriele Muccino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, finalmente la verità sul loro rapporto

Tra una pausa e l’altra Emma trova il tempo di condividere pellicole di vita sui profili social, attraverso i quali si tiene in contatto con i suoi fan. Proprio quest’ultimi hanno ricevuto una piacevole sorpresa nelle ultime ore quando la cantante e attrice ha voluto omaggiare Stefano De Martino.

Lo ha fatto tramite una storia Instagram che la vede dinnanzi alla televisione mentre guarda “Bar Stella“, il programma ideato e presentato proprio dall’ex ballerino. Una semplice parola rivolta all’ex fidanzato e attuale amico, “Proud (Orgogliosa)“. Emma ci ha tenuto a sostenere ancora una volta De Martino pubblicamente, facendogli sapere di essere fiera di lui.

Il presentatore ha condiviso sul suo profilo la dedica social, insieme a quella di altri amici, colleghi e sostenitori. Un gesto che va a sottolineare nuovamente il rapporto tra i due, che dopo diversi anni ha raggiunto un pacifico equilibrio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Adriano Celentano ed il ritorno senza precedenti: nel VIDEO apprezzamenti pericolosi

I fan -compresi coloro che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma- hanno risposto immediatamente con entusiasmo alla dedica, sottolineando quanto siano felici dell’amicizia che li lega, nonostante il passato.