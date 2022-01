Enrico Brignano non riesce a dimenticare una fase della sua vita che lo ha fatto molto soffrire, ecco di cosa stiamo parlando

Tutti lo conoscono per la sua ironia e il talento che lo rende uno dei comici più amati e seguiti dal pubblico italiano. Enrico Brignano, però, non è soltanto questo. Anche l’attore romano, come la maggior parte delle persone, ha dovuto affrontare periodi bui che lo hanno fatto soffrire.

Ceri dolori non si dimenticano e da dieci anni il compagno di Flora Canto si porta dietro un vuoto incolmabile.

Enrico Brignano e la scomparsa del padre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Sono passati dieci anni da quando Enrico Brignano ha perso il papà. Si chiamava Antonino e i due erano molto legati. Nonostante sia trascorso molto tempo, non c’è giorno in cui l’attore romano non pensi a lui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Bellezza senza chirurgo” Vittoria Puccini, l’annuncio della nuova fiction: tutti i dettagli… – FOTO

Il comico non ama parlare della sua vita privata davanti alle telecamere, anzi ogni volta è molto imbarazzato. Solo in alcune occasioni ha affrontato il tema della morte di suo padre ricordando la sua grandiosità.

In un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, aveva raccontato: “L’unica cosa che mi ha insegnato a parole sue è stata l’onestà”. Qualche tempo fa ha postato delle foto su Instagram dei suoi genitori, scrivendo: “Ho talmente tante cose da dirti che non so da dove cominciare…ah si tra qualche giorno Niccoló farà un mese… e Martina sa colorare senza uscire dai bordi… Flora è Fantastica dovresti conoscerla un giorno… io ho preso qualche chilo… sto tentando in bici di recuperare…ah tra poco riinizio a Recitare su un palcoscenico si mi mancava molto”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Flora Canto frecciatina al veleno sui social, a chi è rivolta? La compagna di Brignano spiazza tutti

Il papà è sempre al suo fianco, anche sul palco dove Enrico Brignano è tornato ad esibirsi per lo spettacolo Un’ora sola vi vorrei, insieme alla sua compagna di vita Flora Canto.