Federica Nargi, la foto dopo l’allenamento toglie il respiro ai fan. In costume esibisce il suo corpo da urlo, esplosione di sensualità: conturbante

Fanno coppia fissa dal 2009, simboleggiando l’unione perfetta per moltissimi fan: Federica Nargi e Alessandro Matri si mostrano più felici che mai su Instagram. In attesa di celebrare le nozze, previste per giugno 2022, i futuri sposini si concedono una vacanza in famiglia alle Maldive.

Un luogo paradisiaco fa da sfondo ai loro scatti, in un tuffo di gioia e benessere che coinvolge il web. La showgirl esibisce il suo corpo scolpito in bikini, mostrandosi non solo in splendida forma, ma nella versione migliore di se stessa. Un percorso quello della conduttrice che fonda le sue origini a “Striscia la Notizia” nel 2008, quando insieme a Costanza Caracciolo ricopre il ruolo di velina, indimenticabile per molti.

Il tempo scorre, e con esso si moltiplicano le esperienze, dalla passerella alla televisione. Dopo il grande ritorno in tv come partecipante al noto programma “Tale e Quale show“, continua la sua attività sui social, dove non manca di condividere attimi della sua vita quotidiana e professionale. L’ultimo scatto seduce gli utenti, dove sfoggia il fisico mozzafiato che lascia increduli i fan: bellezza ai limiti della realtà.

Federica Nargi, fisico perfetto alle Maldive

Bellezza mediterranea dai capelli corvini e gli occhi profondi, Federica Nargi incanta lo spettatore attraverso le forme perfette che contraddistinguono il suo fisico statuario. Nessuna dieta particolare o segreto nascosto, la sua avvenenza è del tutto naturale e straordinaria allo stesso tempo.

Ma c’è una cosa alla quale la showgirl non può proprio rinunciare: lo sport accompagna la sua quotidianità fin da bambina. Dopo anni trascorsi a praticare danza, oggi è il fitness a tenere in forma la conduttrice, che pratica con costanza e dedizione senza mai esagerare.

Gli impegni della vita da mamma, che si sommano a quelli lavorativi, non le impediscono di ritagliarsi una piccola parentesi di tempo, per raggiungere il benessere psicofisico che traspare dal suo splendore. Anche in vacanza alle Maldive non può proprio mancare una sessione di esercizi, dei quali mostra immediatamente i risultati su Instagram.

Con il top del costume ed un paio di hot pants toglie il respiro ai fan, increduli davanti alla perfezione del suo corpo: “Illegale“, “Spettacolare“, “Bellissima“.