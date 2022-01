“Devo dirlo, è importante”, Flavio Insinna trattiene il fiato a “L’Eredità”. I dettagli sconvolgenti

“L’Eredità”, il campione Marco pronuncia una frase che lascia Flavio Insinna di sasso: “Devo fare una cosa importante”. I dettagli sconvolgenti

Giovanissimo ed intraprendente, Marco è ormai da due serate il campione imbattuto de “L’Eredità”. Nonostante in molti abbiano tentato di soffiargli lo scettro, il concorrente ha dimostrato sul campo le proprie indiscusse qualità, raggiungendo la fase finale del gioco sia nella puntata di lunedì 3 gennaio, sia in quella di martedì 4 gennaio.

La bravura di Marco, tuttavia, non si è rivelata sufficiente di fronte allo scoglio della Ghigliottina, che il partecipante ha toppato per due sere consecutive. Quest’oggi, il campione ha tirato fuori gli artigli ed è parso più che determinato a portare a termine l’obiettivo. Flavio Insinna, sorpreso dal concorrente, è rimasto di stucco di fronte alla sua esternazione: “Devo fare una cosa importante“.

“Devo dirlo, è importante”: Flavio Insinna trattiene il fiato a “L’Eredità”

Ad ogni inizio di puntata, subito dopo aver salutato i professori, Flavio Insinna si rivolge al campione in carica per ripercorrere i suoi trascorsi a “L’Eredità”. Per la seconda sera consecutiva, il conduttore ha dato il benvenuto al giovane Marco, il concorrente che ha trionfato negli appuntamenti di lunedì 3 e martedì 4 gennaio, pur non riuscendo a superare lo scoglio della Ghigliottina.

Quest’oggi, l’esternazione con cui Marco ha esordito ha lasciato Flavio Insinna di stucco. “Oggi vorrei fare un saluto particolare“, ha detto il concorrente, mentre il conduttore e gli sfidanti pendevano dalle sue labbra. “Vorrei salutare le mie nipotine Sofia ed Elisa, ed il mio nipotino piccolo che tra qualche anno mi vedrà su RaiPlay“: questo il messaggio che Marco ha lanciato alla propria famiglia.

Suo nipote, come chiarito dal concorrente su domanda di Insinna, ha solamente due mesi, ed è dunque fin troppo piccolo per poter seguire lo zio in tv. All’opposto, le due nipotine Sofia ed Elisa hanno rispettivamente 8 e 4 anni. “So che mi stanno guardando“, ha sentenziato con orgoglio Marco, lasciando trasparire la propria emozione.

“E allora li salutiamo tutti“, gli ha fatto eco Insinna, prima di spostare l’attenzione sugli altri partecipanti. Un siparietto che, immancabilmente, ha contribuito a scaldare il cuore dei telespettatori.