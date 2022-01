Flora Canto frecciatina al veleno sui social, a chi è rivolta? La compagna di Brignano spiazza tutti

La showgirl sempre attiva sulla sua pagina Instagram ha tirato un bilancio sul nuovo anno appena iniziato ed ha posto una domanda molto scomoda ai fan.

Romana classe 1983, è conosciuta per la sua storia con il conduttore Filippo Bisciglia terminata poi quando lui è entrato al “Grande Fratello 6”. Flora Canto poco dopo, nel 2013, incontra Enrico Brignano e si innamorano perdutamente nonostante la differenza di età che corre tra di loro.

Nel 2017 nasce la loro prima figlia Martina e pochi mesi fa anche Nicolò, secondogenito della coppia tanto cercato e desiderato. Flora è attivissima sui social e quasi quotidianamente interagisce con la sua community per aggiornarli dei nuovi progetti lavorativi e privati.

Sul piano personale tanti progetti per il nuovo anno appena avviato, e tante aspettative che spera si possano concretizzare, come l’ultima sottoposta i fan tramite un questionario che ha però lasciato tutti con il dubbio in testa.

Flora Canto insospettisce, la domanda è rivolta a qualcuno in particolare?

Cosa voleva dire nell’ultimo questionario che ha sottoposto ai follower con la domanda “Anche quest’anno su Instagram vedremo più sederi che sorrisi?”.

Flora spesso chiede consiglio alla community quando ha dei dubbi che la assalgono e non si è tirata indietro neppure stavolta rivolgendo di getto questa domanda senza però specificare a chi in realtà si riferiva. Magari a qualche collega abituata a pubblicare quel tipo di contenuti?

La domanda è sorta spontanea in chi la segue, ha lasciato interdetti sicuramente molti per questa stoccata in piena regola lanciata in modo giocoso ma sempre con un tono critico.

Polemiche a parte, il 2022 sembra essere partito alla grande per lei. Il prossimo 15 gennaio infatti farà parte del nuovo programma “Fatto da mamma e papà” ovvero uno show culinario trasmesso su Rai 2 in cui lei sarà la conduttrice assoluta chiamata a guidare i giochi.