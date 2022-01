“Un’ora sola ti vorrei…”, Flora Canto la gonna si alza e scopre tutto o quasi: è subito delirio – FOTO

Flora Canto accende la passione tra i numerosi utenti social che la seguono di continuo. Il primo piano è un capolavoro di bellezza senza filtri.

Una classe senza tempo, un capolavoro di bellezza affascinante ha reso felice la giornata di tutti i followers di Instagram, senza ombra ferire.

Parliamo di Flora Canto, meglio conosciuta come la compagna di Enrico Brignano, il celeberrimo attore teatrale che con le sue simpatiche battute ha conquistato mezza Italia. Accanto ad un uomo di successo non poteva non esserci una figura femminile non altrettanto all’altezza della situazione.

La coppia è senz’altro una delle realtà più invidiabili del panorama dello spettacolo e al di là delle immense capacità di intrattenimento del pubblico che abitano in ciascuno dei due validissimi pilastri del piccolo schermo, insieme condividono il meglio di un amore che non conosce confini.

Alla base del sentimento più profondo della vita di una persona, non possono passare inosservate le caratteristiche di un fascino, talvolta senza filtri, nonostante la carta d’identità non più brillante come un tempo

Flora Canto regala un primo piano ad alta temperatura per i fan: sensualità impareggiabile

