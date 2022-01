“Non ho mantenuto la promessa”, Gerry Scotti e il suo dolore per la moglie

Gerry Scotti si è confessato a cuore aperto e ha rivelato una promessa fatta a sua moglie che non ha rispettato: andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto in radio quando era solo un ragazzino e di certo non si aspettava di arrivare così lontano, neanche osava sognarlo. Poi, con il passare degli anni, si è affermato sempre di più nel mondo dello spettacolo e ella televisione. Ad oggi Gerry ha 65 anni e fino ad ora ha avuto una vita ricca di eventi e una carriera incredibile. Al suo fianco ha sempre avuto delle grandi donne: Patrizia Grosso e Gabriella Perino.

Gerry Scotti e il dolore per la promessa mai mantenuta a sua moglie

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G e r r y S c o t t I ( @ g e r r y s c o t t I )

Con Patrizia Grosso si è sposato nel 1991, con cui ha vissuto anni bellissimi della sua vita. Poi, nel 2011, si è legato a Gabriella Perino. Si è impegnato molto per far funzionare questo secondo matrimonio e non fallire ancora una volta, infatti a Gabriella aveva fatto una promessa fondamentale: le aveva giurato che, al compimento dei 60 anni, avrebbe cominciato a lavorare un po’ di meno.

In realtà così non è andata, anzi: si può dire che prima dei 60 anni, Gerry lavorasse molto meno di quanto non faccia adesso. Tra Caduta Libera, Chi Vuole Essere Milionario tornato un paio di anni fa e il suo ruolo da giudice a Tu Si Qui Vales, è diventato uno dei personaggi principali della televisione di oggi.

Gerry non è riuscito dunque a mantenere questa promessa alla sua amata, ma in ogni caso lei pare averlo perdonato perché ad oggi sono ancora complici e affiatati come lo sono stati sempre.