Saltano gli equilibri al “GF Vip” e dopo aver sentito alcune parole, considerate delle pure offese, la concorrente vuole andare via

Il “Grande Fratello Vip” va avanti ma gli equilibri fanno fatica a resistere. Tra nuovi ingressi e personaggi forti che sono nella casa più spiata d’Italia fin dal primo giorno, non mancano le crisi, le accuse ma anche le minacce ed i pensieri che portano a varcare la porta rossa.

Durante la puntata del 3 gennaio Miriana Trevisan è stata presa di mira da diverse accuse da parte di alcuni concorrenti del reality di Canale 5, da Katia Ricciarelli, a Soleil Sorge fino a Giacomo Urtis che sostengono che l’ex velina si comporterebbe come una mantide. Seduce gli uomini e poi li abbandona con chissà quali scuse.

Accuse pensanti e diverbi accesi in particolare con la nota soprano tanto che lo stesso conduttore, Alfonso Signorini è dovuto intervenire: “Cerchiamo di calmarci un secondo” ha tuonato.

“GF Vip”, accuse di razzismo nella casa e saltano gli equilibri

E proprio Miriana Trevisan mal sopporta la presenza di Katia Ricciarelli nella casa. A lei non vanno giù i suoi atteggiamenti ma anche i pensieri e le parole, spesso offensive, che riserva nei confronti di alcuni concorrenti. Quello che è successo ieri ha indisposto molto l’ex valletta di Mike Bongiorno tanto che più volte ha minacciato di voler abbandonare la casa.

“Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati” ha tuonato la Trevisan davanti al fatto che la Ricciarelli abbia usato parole razziste nei confronti delle principesse Selassié.

“Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘?” la domanda incredula del’ex velina che considera questo trattamento un vero atto di razzismo. Non ci vuole credere ma poi le sorelle confermano più volte.

Jessica rincara la dose specificando come la soprano dica cattiverie nei loro confronti. Secondo lei all’artista darebbe fastidio che le sorelle non siano famose e siano comunque in gioco. L’ex moglie di Pippo Baudo avrebbe detto, sottolinea Jessica, che sua sorella “è una ragazzina viziata senza cervello, una carogna”.

Miriana è basita: “Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto” tuona ancora.

Nathaly Caldonazzo conferma tutto e aggiunge altri dettagli sul comportamento della Ricciarelli che avrebbe chiesto a Manuel Bortuzzo come fa a stare con Lulù. “È invidiosa e cattiva, è infelice e vuole che tutti gli altri siano infelici” ha precisato.