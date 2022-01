Matilde Brandi in abito bianco sfodera le sue gambe lunghe e perfette. Tacchi a spillo ed un’ovazione da parte del pubblico

Matilde Brandi con la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha ritrovato quella popolarità che negli anni aveva un po’ perso. Lei però di lavorare e fare quello che ama, ballare, non ha mai smesso. Nei giorni scorsi, tra l’altro, il suo nome è stato “ripescato” anche per via della morte di Paolo Calissano, l’attore 54enne trovato morto nella sua casa romana.

Proprio con lui Matilde Brandi aveva vissuto un’intensa storia d’amore, un rapporto travolgente che in molti non hanno dimenticato. E proprio nel giorno della notizia della morte dell’attore, la showgirl ha dedicato a lui un dolce e triste pensiero. Una rosa rossa accompagnata dalle note di Elton John.

Nessun riferimento esplicito a Calissano ma il rimando a lui è stato più che evidente. Un ricordo di una persona di certo importante ed intensa nella sua vita che ha voluto omaggiare a suo modo.

Matilde Brandi, le gambe da sogno e l’abito mini

Oggi Matilde Brandi è una donna e un’artista felice. Affianco al marito Marco Costantini ha costruito una bella famiglia con la nascita di due gemelle, Sofia e Aurora. 52 anni compiuti, sembra essere una vera ragazzina.

Matilde ha un fisico da fare invidia alle 20enni e questo grazie agli allenamenti e alla danza che non ha mai abbandonato. Dai palcoscenici dei teatri, alla tv fino alle sale prove della sua scuola di danza a Roma. Anni e anni di studio e lavoro che oggi le restituiscono il corpo di una statua ed in particolare delle gambe da sogno.

È questa la sua parte più bella ed apprezzata. Lunghe, definite, toniche, delineate da ogni singolo muscolo le sue gambe sembrano quasi essere disegnate. Ogni volta che Matilde le mostra con eleganza è un’ovazione di applausi come è successo anche nella sua ultima foto pubblicata su Instagram.

Ancora in aria di festa, Matilde indossa un mini abito in maglia bianco e dei tacchi vertiginosi neri. Nonostante il freddo la ballerina non indossa le calde e appoggiata al passamano della scala di casa, sfodera delle gambe chilometriche. Ne piega leggermente ed i muscoli escono fuori.

Una meraviglia della natura ed una visuale che stordisce. “Spaziale” recita uno dei tanti commenti che arrivano per lei.