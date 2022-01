Raoul Bova e Chiara Giordano, perché si sono lasciati? L’attore ha spiegato tutto con parole che non lasciano dubbi

Oggi per molti il nome di Raul Bova è legato a quello di Rocio Munoz Morales, la bella e giovane attrice che l’artista ha incontrato sul set di “Immaturi – Il viaggio”. Da lì un grande amore e la nascita di due splendide bambine: Luna e Alma.

Oggi raccontarlo è una passeggiata ma nel 2013 per l’attore di “Ultimo” non è stato facile affrontare il tutto. Travolto da critiche e polemiche, la separazione dalla moglie Chiara Giordano è finita su tutti i giornali.

Non si parlava che di loro, due persone che fino a pochi mesi prima erano stati l’emblema della semplicità e della riservatezza. Ma perché i due si sono lasciati? È la domanda che i fan si sono sempre fatti. Dopo anni la verità che chiarisce tutto.

Raoul Bova e Chiara Giordano, perché si sono lasciati

Raoul Bova e Chiara Giordano vivono oggi due vite separate. Lui che fa coppia fissa con la sua Rocio con la quale ha anche lavorato insieme, come nel criticatissimo spot della Regione Calabria diretto da Gabriele Muccino. Lei, invece, si è dedicata alla sua vita, ritrovando l’amore, ma anche alla sua passione per la danza tanto che ha partecipato sia a “Ballando con le stelle” che ad “Amici celebrities”.

Raoul Bova e Chiara Giordano sono stati sposati per 13 anni, dal 2000 al 2013, poi la rottura definitiva sotto gli occhi di tutti. “Lo scandalo” è stato inevitabile soprattutto perché l’attore nel giro di poco tempo si è fatto vedere con la sua nuova compagna ed in molti hanno parlato di un tradimento a tutti gli effetti.

Nulla di tutto questo, ha tenuto a precisare Raul Bova che dopo diversi anni ha detto la verità sulla fine del suo matrimonio. Lo ha fatto davanti ad uno dei più noti e apprezzati giornalisti italiani, Maurizio Costanzo.

Ne “L’Intervista”, l’attore ha rivelato: “Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo – ha ammesso Raul Bova – Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma non il provare più amore”.