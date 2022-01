Rossella Fiamingo ha mandato in estasi il popolo del web con la sua bellezza ipnotica. La visione è indimenticabile, subito è boom di like e commenti.

Bellissima e dal talento incredibile. Rossella Fiamingo è una nota schermitrice italiana, specializzata nella spada, conosciuta non solo per i suoi traguardi sportivi, ma anche per la sua bellezza irresistibile.

Nata 30 anni fa a Catania, nel corso della sua carriera ha collezionato innumerevoli titoli affermandosi nel mondo dello sport e diventando una delle atlete più conosciute nell’ambito della scherma.

Accanto alle sua abilità con la spada, a catalizzare l’attenzione di tutti la sua bellezza. Curve irresistibili, fisico statuario, folti capelli biondi, viso angelico, il suo fascino ha fatto breccia nel cuore degli italiani, tanto che ha raggiunto una grande notorietà sui social.

In particolare è seguitissima su Instagram dove il suo profilo conta ben 298 mila follower in estasi a seguito dalla condivisione di ogni suo scatto. L’ultimo ha scatenato le fantasie dei fan, paralizzati dalla mise sfoggiata.

Rossella Fiamingo irresistibile: mise da urlo

