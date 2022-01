Ottico trovato morto in casa: a fare la drammatica scoperta la sorella

Un noto ottico di 66 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Treviso ieri mattina. A fare la drammatica scoperta la sorella.

Si stava preparando per raggiungere la sua compagna in montagna, ma è stato colpito da un malore improvviso in casa ed è morto. Questo il tragico destino di un ottico di 66 anni trovato senza vita nella mattinata di ieri nel suo appartamento di Treviso. A fare la tragica scoperta la sorella recatasi nell’abitazione. A nulla è servito il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 66enne.

Drammatica scoperta nella mattinata di ieri, martedì 4 gennaio, a Treviso. Pier Giuseppe De Carlo, noto ottico di 66 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, sita in via Fontebasso, nel quartiere della chiesa Votiva.

A rinvenire esanime De Carlo, stando a quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione de Il Gazzettino, è stata la sorella che si era recata nell’appartamento. La donna, entrata in casa, ha trovato il fratello riverso sul pavimento del corridoio. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, purtroppo, per il noto ottico non c’era più nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto in seguito ad un malore che avrebbe colpito il 66enne mentre era solo in casa. De Carlo, scrive Il Gazzettino, si stava preparando per raggiungere la sua compagna che lo attendeva in montagna.

Dolore per la comunità di Treviso, dove il 66enne era molto conosciuto e gestiva l’Ottica De Carlo in via Manin.

Molti i messaggi di cordoglio per la famiglia, tra cui quello del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Con Pier Giuseppe – ha affermato il Governatore, come riporta Il Gazzettino– la storia bella del commercio trevigiano perde un altro dei suoi protagonisti, un bravo commerciante, un volto amico per tanti che hanno avuto l’occasione di essere suoi clienti o che hanno solo scrutato le storiche vetrine della sua attività”.