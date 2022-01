Gli outfit à la parisienne stanno spopolando grazie alla serie tv “Emily in Paris”: la bellissima influencer Valentina Ferragni prende tre look d’esempio e ci insegna come imitarli. Si prospetta una stagione super trendy…

Parigi o Milano… ci sarà differenza? L’importante è essere chic e seguire le tendenze moda del momento. Emily Cooper da Chicago e Valentina Ferragni da Cremona hanno in comune la passione per il fashion.

La prima lo dimostra nel corso delle sue avventure nella serie televisiva ideata da Darren Star, mentre Valentina si è divertita a replicare alcuni suoi outfit strabilianti e il popolo di Instagram sembra averlo particolarmente apprezzato.

Emily in Paris o Valentina in Milano?, domanda la sorella dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. I suoi 4,1 milioni di followers si sono ritrovati davanti all’ironico confronto che ha reso omaggio alla serie Netflix.

Questo divertente paragone ha cavalcato l’onda del successo del momento: infatti, Emily in Paris è una delle serie più in voga oggi, perché il colosso dello streaming ha da pochissimo reso disponibili gli episodi della seconda stagione.

Da una parte, la protagonista della serie (interpretata dall’attrice britannica Lily Collins) sta facendo carriera a Parigi nell’azienda Savoir, dall’altra Valentina Ferragni sta seguendo le orme imprenditoriali della sorella.

Anch’essa influencer ed imprenditrice digitale, ha preso recentemente parte alla serie tv The Ferragnez e ha fondato il suo marchio Valentina Ferragni Studio. Con i suoi 29 anni, è la più piccola delle sorelle Ferragni ed è super appassionata di moda e tendenze: lo dimostra facendo del fashion la sua ragione di vita, diffondendo ispirazione e imponendosi come indiscussa icona di stile.

Due versioni che celebrano al meglio le tendenze moda Inverno 2021 2022. Questi tre look sono un’immensa fonte di ispirazione per noi fashioniste continuamente alla ricerca di idee.

Il primo outfit comprende il vestito nero a tubino con un mega fiocco sul seno: eccentrico, stravagante, espressione della propria essenza femminile.

Il secondo look vede come protagonista l’accessorio parigino per eccellenza, il cappello à la parisienne: è un basco rosso e nessuna di noi dovrebbe privare il suo guardaroba di questa chicca estremamente chic.

Ultimo ma non meno importante outfit da il via libera alla logomania: il casco con visiera firmato Dior dimostra che rendere visibile il logo tanto su vestiario quanto su accessori è una tendenza che caratterizzerà anche il 2022.