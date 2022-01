La splendida attrice italiana Vittoria Puccini ha pubblicato un tris di foto, per comunicare ai fan una notizia importante.

La famosissima stella del cinema Vittoria Puccini è lieta di annunciarci il luogo e l’orario di uscita della nuova fiction, di cui sarà protagonista: si tratta della serie televisiva ‘Non mi lasciare‘, in onda dal 10 gennaio in prima serata su Rai 1.

Il capolavoro cinematografico è un thriller, che racconta la storia di una poliziotta che si occupa di risolvere crimini informatici, reati contro l’infanzia e la scomparsa di minori.

E’ una storia appassionante e travolgente, resa ancora più speciale dallo strepitoso cast: il pubblico italiano non vede l’ora di guardarla in televisione.

Ecco l’inizio della didascalia del post in cui Vittoria Puccini ha dato l’annuncio: “Emozionata e felice“.

Siete pronti, dunque, a vedere la tripletta di foto da infarto? Tenetevi forte, perché non crederete ai vostri occhi…

Vittoria Puccini, la schiena scoperta fa girare la testa ai fan: bella e sensuale come non mai!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

Nelle immagini, scattate nella Capitale, la bella influencer indossa un paio di stivali bianchi ed un vestito nero, con un dettaglio da infarto: l’abito le lascia scoperta la schiena, conferendole quel tocco in più di eleganza e sensualità che non guasta mai.

Nella prima foto del post Vittoria viene immortalata di spalle, con il volto girato a favore di fotocamera, la bocca socchiusa e lo sguardo fisso sull’obbiettivo: che spettacolo!

Il post è stato sommerso da una valanga di mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Ecco alcuni esempi: “Sei bellissima Vittoria, non vedo l’ora di vederti in questa fiction”; “Splendida attrice, raffinatissima e molto chic!”; “La bellezza senza chirurgo” oppure “Divina, meravigliosa, bellissima non ci sono più aggettivi”.