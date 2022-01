53 anni per Michael Schumacher, ora è ufficiale: svelate le sue condizioni di salute

Il campione di automobilismo Michael Schumacher, ieri 3 gennaio 2022, ha compiuto 53 anni. Sono passati più di otto anni dal tragico incidente.

Ieri, 3 gennaio 2022, non sono mancati gli auguri e l’affetto per Michael Schumacher che ha compiuto 53 anni. Otto interminabili anni dall’incidente del campione della Ferrari. Il 29 dicembre 2013 si Michael si infortuna gravemente a seguito di una caduta sugli sci in Francia. Michael ha sbattuto forte la testa e, nonostante il casco da una parte abbia attutito l’urto, dall’altra pare che abbia causato danni notevoli. Dopo numerosi interventi e ricoveri, venne preparato un reparto dedicato all’assistenza del campione. L’evento drammatico ha lasciato un vuoto e un incolmabile silenzio nella sua famiglia, che però ha sempre guardato con speranza e ottimismo al futuro.

Corinna: “Michael è diverso ma c’è sempre”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Pellegrini a Filippo Magnini: “Nei tuoi occhi la malinconia…”. La reazione di Giorgia Palmas non si fa attendere

L’affetto per Michael da parte delle persone a lui più care si fa sentire. La Scuderia Ferrari non si è dimenticata del suo campione: “Siamo tutti con te, Michael. Oggi e tutti i giorni”. L’augurio più toccante quello dell’amico, collega di successi Jean Todt. “Continui ad essere un’ispirazione per tutti noi” afferma l’amico sui social. Jean è stato colui che ha mantenuto la famiglia distante dalle indiscrezioni della gente, al fine di consentire che Michael proseguisse tutte le cure e le terapie con grande discrezione.

Corinna la moglie rompe il silenzio ammettendo con una certa trasparenza che “Michael è diverso ma c’è sempre”. Anche il figlio Mick Schumacher, che porta avanti l’eredità del padre nella Formula Uno, convive con un dolore permanente. “Darei tutto per parlare con lui”: queste le toccanti parole del promettente campione F1.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Charlene di Monaco, arriva la FOTO che spiazza tutti nel momento più delicato

Su twitter, Mick Schumacher rivolge un caloroso ringraziamento al padre: “Buon compleanno, papà. Giorni come questi sono stati importanti per la mia crescente passione per il Motorsport e la influenzano ancora oggi. Sono grato per tutte le esperienze che mi hai dato e sono entusiasta di farne di nuove in futuro.”