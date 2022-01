“Capolavoro di bellezza, una follia…”, Andrea Delogu cambio look straripante: di un altro livello – VIDEO

Andrea Delogu sale in cattedra con una serie di cambi look effervescenti. La Befana “Rossa” non lascia spazio all’immaginazione.

Andrea Delogu ha risvegliato la libidine dei followers immortalando la sua bellezza in un video caricato sui social network che ha fatto impazzire tutti.

Nonostante le ‘abbuffate’ natalizie, la showgirl dimostra di non avere rivali dal punto di vista fisico. Andrea aveva già dato un assaggio della sua bellezza straripante e sempre in fase d’aggiornamento, direttamente dall’altra parte del pianeta.

Il rientro in Italia dagli Stati Uniti è stato davvero unico ed inimitabile. In pochi hanno resistito dal rimanere indifferenti di fronte ad un fascino da capogiro, condito da quel pizzico di sensualità che manda al manicomio all’istante.

Ora la “Rossa” è pronta a riprendersi tutto, laddove è iniziata la sua cavalcata al successo. Andiamo a vedere nel dettaglio il cambio look strepitoso che ha difatti sentenziato la concorrenza ponendola al primo posto tra le preferenze del web

Andrea Delogu, sensualità camaleontica sui social: mai vista così bollente

Uno sguardo accattivante, capelli rossi ricci e mossi sono gli ingredienti che hanno reso protagonista Andrea Delogu sui social, nel giorno dell’Epifania.

La “Rossa” per gli amici ha ‘bagnato’ il suo rientro in Italia con una performance bollente, solo per cuori forti. In un contesto prettamente intimo e casalingo, Andrea decide di mettere per un attimo da parte i suoi impegni sull’agenda e dare spazio ad una sensualità stratosferica.

La showgirl e attrice 39 enne di Comunità di San Patrignano, protagonista in diversi film e programmi tv di fama ha raccolto diversi attestati di stima da parte del suo numeroso pubblico.

Dalla piattissima pancetta, simbolo di un momento di forma sontuoso alle diverse modalità di capigliatura proposte ai fan più intimi. Quale preferite o meglio quale sarebbe il più adatto a lei in questo clima di seduzione e malizia?

In attesa del vostro parere fioccano i commenti per un ‘capolavoro’ di bellezza unico e inimitabile: “Ti piace vincere facile?😂😂😂vincente sempre e comunque…🔝🔝🔝”; “Tratto da “Le follie dell’imperatore”! 🦙😎”.