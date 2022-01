“Aspettami che vengo anche io”, Anna Safroncik bikini cucito al limite, assaggio d’estate ad alta temperatura. Stratosferica – FOTO

Anna Safroncik anticipa l’estate con una performance ad altissima temperatura. Il bikini striminzito accende la passione tra i fan.

L’attrice ucraina, Anna Safroncik ha regalato un ‘assaggio’ estivo di altissimo profilo durante l’ultima pubblicazione su Instagram. I likes e gli apprezzamenti naturalmente non sono mancati nonostante il momento difficile e l’aria tesissima che si respira in giro.

La showgirl ha dimostrato a tutti i suoi fan che il tempo non è mai un nemico da fronteggiare. La vita è bella così com’è per Anna, pizzicata quasi sempre con il sorriso sulle labbra e degli occhi ricchi di stupore e speranza per un futuro migliore.

Stavolta a fare la voce grossa però non sono i lineamenti di un atipico volto angelicato, bensì il suo immenso repertorio fisico. L’attrice si presenta davanti alle telecamere in forma davvero strepitosa.

Il luogo scelto per trascorrere le vacanze natalizie rimanda ad un antipasto di ciò che vedremo durante l’alta stagione

Anna Safroncik esaudisce il desiderio dei fan: passerella rovente in acqua. Mostruosa

PER VEDERE LA FOTO DI ANNA SAFRONCIK, VAI SU SUCCESSIVO