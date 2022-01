Antonino Cannavacciuolo si sente male durante una puntata di Masterchef ma i giudici ridono di lui: scena incredibile.

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più importanti del nostro paese. Se sia il più bravo è una decisione soggettiva, ma sicuramente è il più famoso: grazie a Masterchef, infatti, Antonino è riuscito a portare le sue ricette all’interno di ogni casa italiana. E non solo! Nel corso di una delle puntate più recenti del talent show culinario il cuoco ha dovuto sopportare qualcosa di davvero tremendo per un vero appassionato di cucina italiana… ve lo raccontiamo noi!

Antonino Cannavacciuolo si sente male, ciò che succede è inaccettabile

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Devo dirlo, è importante”, Flavio Insinna trattiene il fiato a “L’Eredità”. I dettagli sconvolgenti

Una concorrente di Masterchef ha avuto l’audacia di presentare al cuoco una ricetta davvero… particolare. “In Giappone si mangiano questi famosi spaghetti alla napoletana” ha raccontato. “Lo sa che vuol dire? Insieme alla pasta si mettono ketchup, peperoni verdi e poi il bacon”. La ricetta giapponese, che di napoletano non ha proprio niente, ha fatto venire i brividi a Cannavacciuolo, che si è tappato le orecchie con le mani per non sentire altro.

I colleghi, anche loro giudici di Masterchef, non hanno potuto far a meno che scoppiare a ridere davanti alla disperazione del cuoco, e hanno ovviamente colto l’occasione per stuzzicare un po’ Antonino: “Hai sentito? Alla napoletana” continuavano a ripetergli. Sappiamo bene quanto la cucina sia sacra in Italia, e non solo a Napoli: la pasta con il ketchup e i peperoni non sarebbe accettabile in nessun angolo del nostro paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Alberto Matano perde le staffe a “La Vita in Diretta”. Il conduttore non ha ammesso repliche

Per fortuna il tutto è stato preso in maniera molto ironica, e il programma è andato avanti tra risatine e battute divertite. Speriamo che in Giappone il pubblico di Masterchef capisca che non è davvero il caso di mescolare pasta, ketchup e peperoni!