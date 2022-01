Arisa, il web esulta di fronte all’ultima FOTO: “Sei nuda”. La visuale toglie il respiro

Arisa ha rallegrato l’Epifania dei suoi followers attraverso uno scatto imperdibile: senza nulla addosso, la cantante offre una visuale estrema

Dopo il successo riscosso a “Ballando con le Stelle”, la cantante Arisa ha trovato nuovamente il modo per far parlare di sé. Il suo percorso all’interno della gara di ballo, d’altronde, ne ha consacrato le doti da showgirl in piena regola: oltre a possedere una voce magnifica, l’artista ha anche dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter diventare una ballerina straordinaria.

I suoi followers, fieri di lei, non mancano di farle arrivare il loro supporto mediante la piattaforma di Instagram. La vincitrice di “Ballando”, che negli ultimi anni ha acquisito maggior fiducia in sé stessa, si è recentemente mostrata in una mise a dir poco estrema. Senza nulla addosso, la cantante ha lasciato tutti di stucco!

Arisa, il web esulta di fronte all’ultima FOTO: la visuale toglie il respiro

Per vederla, vai su Successivo