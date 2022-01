Da Beautiful al palcoscenico: dopo aver abbandonato la soap, Ronn Moss ha deciso di seguire un’altra sua grande passione.

Era il 23 marzo 1987 quando la Bell-Phillip Television Productions rilasciava la puntata pilota di Beautiful. Da allora è cominciata una storia che ha coinvolto centinaia di paesi in tutto il mondo e che continua ancora oggi tra storie d’amore ed intrighi ai limiti del verosimile. Al tempo, Ronn Moss interpretava Ridge Forrester, il figlio primogenito dello stilista Eric Forrester e della bella e autoritaria Stephanie Douglas. L’attore è rimasto sul set di Beautiful per ben 25 anni, durante i quali il ruolo di Ridge gli ha portato importanti premi, oltre a sette nomination per i Soap Opera Digest Awards.

Dopo il suo ritiro dalla serie, l’attore ha però deciso di intraprendere una strada diversa. Ecco cosa fa oggi.

Da Beautiful al Palco, ecco cosa fa oggi Ridge Forrester

Di è dedicato al mondo della musica, Ronn Moss, che da quando ha lasciato il set di Beautiful ha deciso di rispolverare una chitarra che teneva in soffitta dagli anni ’70. Sì, perché non è la prima volta che l’attore canta e compone. Nel 1976 Moss fondò il gruppo Player, di cui era il bassista. Al suo fianco c’erano Peter Beckett, John Charles e John Friesen con i quali l’anno successivo ha rilasciato il brano Baby Come Back, diventato subito una hit.

Oggi, a quasi 50 anni di distanza, l’ex volto della soap opera più longeva del mondo, ha deciso di tornare sul palcoscenico. Risale a novembre una sua esibizione al Bravo Caffè di Bologna e pare che siano previste nuove date anche nel 2022.

Ma non è finita qui. Alla carriera di cantante, Ronn Moss ha deciso di affiancare nuovamente il lavoro di attore. Uscirà infatti a febbraio il suo nuovo film con Lino Banfi. Trovate tutte le curiosità a riguardo sul nostro sito!