“Divento cieco”, Belen senza veli sotto le lenzuola. Le FOTO che hanno scatenato il delirio sui social

Belen senza veli sotto le lenzuola: la Rodriguez ha offerto al pubblico la visuale del suo corpo straordinario. Pioggia di likes per lei!

Recentemente volata in Uruguay per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza, Belen Rodriguez non sembra affatto rimpiangere la compagnia di Antonino Spinalbese. Ancora da definire, di fatto, l’attuale situazione sentimentale della coppia. Se, fino a poco tempo fa, tra la conduttrice ed il fotografo sembrava essere tornato il sereno, ora la questione è nuovamente in bilico.

Belen, che appare più che intenzionata a lasciarsi alle spalle il passato, è piombata su Instagram con una fotogallery destinata a scombussolare l’Epifania dei fan. Senza veli, la showgirl è un trionfo di sensualità. I suoi seguaci, nel commentare, non ci sono andati affatto leggeri…

Belen senza veli sotto le lenzuola. Le FOTO che hanno scatenato il delirio sui social

Lontana dai figli e dal compagno – o presunto ex – Antonino Spinalbese, Belen sembra aver recuperato le energie perse negli ultimi mesi del 2021. La situazione sentimentale con il padre di Luna Marì, d’altronde, l’ha decisamente messa a dura prova. Al fine di ritrovare la serenità perduta, Belen ha scelto di concedersi una vacanza in compagnia di un’amica, presso la località di Punta del Este.

Gli scatti bollenti, come c’era da aspettarsi, stanno invadendo la pagina Instagram dell’argentina, dove i fan hanno raggiunto quota 10 milioni. L’ultima fotogallery postata dalla conduttrice, in pochi minuti, ha scatenato un vero e proprio delirio sui social. Distesa nel letto e con in mano un libro, Belen è completamente nuda.

Coperta solamente dalle lenzuola, la Rodriguez ha deciso di osare e di risvegliare i bollenti spiriti dei fan, in questo giovedì di festa e di svago. Consapevole del proprio fascino intramontabile, Belen si lascia ammirare in tre scatti meravigliosi, che ritraggono il suo fisico esplosivo da ogni angolatura.

Nel commentare, i suoi ammiratori non si sono di certo trattenuti. “Divento cieco” – ha osservato un utente, raggiunto nell’immediato da molti altri – “Sei una dea“, “Fammi posto!“, “Illegale“.