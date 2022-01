Calciomercato Juventus, il grande colpo arriva per la difesa: atteso per la firma!

La Juventus ha individuato nell’esperto difensore, il gran colpo per rinforzare la rosa e renderla ancor più competitiva: le cifre.

C’è grandissima attesa per il grande colpo che tutti i tifosi della Juventus acclamavano a gran voce da tanto tempo a questa parte.

La squadra ha mostrato fin troppe lacune nel corso di questa stagione e la dirigenza bianconera oltre a rincorrere il centrocampista in grado di dare equilibrio alla manovra ha messo nel mirino uno dei centrali di difesa più iconici del panorama europeo.

Proprio dalla difesa ci si aspettava meno ‘noie’ e più garanzie di copertura e invece i 17 gol subiti finora, seppur non eccessivi, pesano come un macigno sull’attuale posizione di classifica occupata dalle ‘Zebre’ di Max Allegri.

Ecco perchè Pavel Nedved ha aperto gli occhi e allargato i confini degli obiettivi di mercato anche nel reparto arretrato. Secondo le ultime dai tabloid britannici, il difensore, con un trascorso in Serie A, è più vicino che mai alla firma

Calciomercato Juventus, accordo per il difensore fortemente voluto: ecco quando arriverà!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Leggi anche —> Serie A, strappa il sì del forte centrocampista lombardo: Atalanta beffata! Le cifre

Il calciomercato di Gennaio ha già aperto i battenti da cinque giorni e la Juventus di Max Allegri per causa forza maggiore e espressa richiesta dovrà intervenire per puntellare la rosa e ‘salvare’ una stagione, finora sottotono.

L’ultima che circola sul fronte trattative porta la firma di uno dei calciatori che ha espresso maggiormente il proprio potenziale in questi anni, arrivando a dare un enorme contributo per la conquista della Coppa dalle grandi orecchie.

Ad oggi, fanno sapere i tabloid non c’è tanta distanza tra Antonio Rudiger e la Juventus. Il ‘gigante’ tedesco ha fatto intendere di non voler rinnovare il suo attuale contratto con il Chelsea e sarebbe pronto a fare le valigie per accasarsi ad un altro grande club.

Non sarà facile per la Juventus ‘corteggiare’ l’ex centrale difensivo della Roma e strapparlo dalle avances di Barcellona e Bayern. Se Nedved e soci riusciranno a convincere l’entourage del calciatore a firmare per il club pluricampione in Italia, la Juventus metterà a segno il colpo tanto agognato.

Leggi anche —> Conference League, il sorteggio del nuovo torneo Uefa

Il trasferimento del centrale fresco campione d’Europa con i Blues avverrà con tutta probabilità a partire dal prossimo 1 Luglio, a parametro zero. Seguiranno aggiornamenti!