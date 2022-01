Terribile schianto sulla statale: morto un ragazzo, feriti la compagna ed un 60enne

Un ragazzo di 30 anni è morto in un incidente, avvenuto ieri sulla statale 385 nel territorio di Scordia (Catania). Gravi la compagna ed un 60enne.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 385 Catania-Caltagirone nel territorio di Scordia (Catania). Un’auto con a bordo una giovane coppia, un ragazzo di 30 anni e la compagna 32enne, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, alla guida della quale si trovava un 60enne. Nell’impatto il 30enne ha perso la vita, mentre la compagna e l’altro automobilista sono rimasti feriti gravemente e trasportati in ospedale. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 gennaio, un ragazzo è morto in un tragico incidente stradale verificatosi sulla statale 385 Catania-Caltagirone a Scordia, comune in provincia di Catania.

A perdere la vita Giuseppe Furnari, 30enne residente a Ramacca. Il giovane, come riporta la redazione del quotidiano locale La Sicilia, viaggiava alla guida della sua Ford Fiesta insieme alla compagna, una 32enne che pare sia in stato di gravidanza. Improvvisamente l’auto si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo Giulia, condotta da un imprenditore di 60 anni.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 a bordo di diversi mezzi, tra cui l’elisoccorso. Per Furnari non c’è stato nulla da fare, mentre la compagna e l’altro automobilista coinvolto sono stati trasportati in ospedale. La 32enne, scrive La Sicilia, in eliambulanza presso il Cannizzaro di Catania, mentre l’imprenditore al San Marco. Entrambi avrebbero riportato gravi ferite.

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Augusta che ora stanno cercando di comprendere la dinamica e le cause dello spaventoso sinistro costato la vita al 30enne.

Diffusasi la tragica notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio ed in ricordo di Giuseppe pubblicati sui social network da amici e conoscenti.