“Ma come fai a essere così meravigliosa?” Caterina Balivo, nude e luccicante per uno scatto indimenticabile: boom di like – FOTO

Caterina Balivo, la conduttrice saluta il periodo festoso e lo fa in grande stile. I fans sono ammaliati dalla visione.

Ancora una volta tra le protagoniste del web c’è lei, Caterina Balivo. La conduttrice infatti riesce come sempre a far di parlare di sé. Le basta una foto, per produrre un conturbante effetto calamita, tutti gli occhi su di sé. I fans la amano e la seguono in ogni circostanza. Certo, se poi aggiunge del pepe fioccano i commenti, come nel suo ultimo post.

Caterina ha proposto per ogni festa un outfit mozzafiato sulle tonalità del rosso. Nonostante qualcuno l’abbia attaccata, accusandola di sembrare “grassa” con l’abito in sottoveste da lei scelto, la Balivo non perde occasione per mostrarsi così com’è e usando quel pizzico di autoironia che la caratterizza.

Caterina Balivo, nude e luccicante: semplicemente intrigante

