Claudia Ruggeri ha deciso di intrigare la sua platea di followers con uno scatto in intimo: il davanzale della showgirl è da infarto.

Claudia Ruggeri ha iniziato questo 2022 proprio come ha finito lo scorso anno: regalando ai social network scatti da bollino rosso. La cognata di Paolo Bonolis ama far vedere il suo corpo e spesso e volentieri pubblica contenuti in cui mette in primissimo piano le sue curve devastanti.

In occasione del 6 gennaio, la Miss di ‘Avanti un altro’ ha scelto di mostrare agli utenti del web la sua versione ‘Befana Sexy’. Secondo la tradizione, nella giornata di domani i bambini (e non solo) riceveranno le celebri calze con cioccolate e caramelle di ogni tipo. “La Befana è pronta”, ha scritto in didascalia stuzzicato l’immaginazione dei suoi followers. La fotografia non è adatta ai minori: il davanzale della showgirl sta per esplodere.

Claudia Ruggeri versione Befana sexy: il davanzale esplode

Per vedere lo stratosferico scatto, vai su successivo.