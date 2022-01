Damiano dei Maneskin lascia tutti senza parole: così non si era mai visto ma i fan gradiscono e lo riempiono di messaggi

Mesi intensi, caldi e con un’agenda piena di appuntamenti. Così ha trascorso il suo ultimo anno Damiano David, il frontman dei Maneskin. Dalla partecipazione al Festival di San Remo la band romana non si è più fermata e forse ha tirato un po’ di sollievo solo durante le vacanze di Natale.

Con la loro “Zitti ma buoni” i giovani romani hanno conquista prima l’Italia, poi il tetto d’Europa ed infine il mondo arrivando a suonare fino in America per l’apertura del concerto dei Rolling Stone. A cavallo tra trasgressione ed un po’ di provocazione, i Maneskin si sono fatti amare da mezzo mondo riportando il rock al centro della musica.

Insomma una vera rivoluzione che li ha portati sotto i riflettori come non mai. I loro social sono inondati di messaggi e commenti ed i fan non vedono l’ora di vedere sempre dei contenuti nuovi. Proprio Damiano, assente per qualche giorno, ha fatto preoccupare chi lo ama. Poi la foto come non lo avevamo mai visto prima.

Damiano dei Maneskin, la FOTO inedita che piace

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Una foto in cui quasi non sembra lui. Così Damiano dei Maneskin è tornato sui social per il nuovo anno e dopo qualche giorno di assenza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Perfetta come una barbie”. Adriana Volpe, vestito microscopico: da record FOTO

“Basta dare di matto, non mi sono perso, ho qualche giorno off e penso che sia salutare spegnere il telefono ogni tanto”. Con queste parole, scritte in inglese come fa ormai da diverso tempo, il frontman della band ha tranquillizzato tutti ma nello stesso tempo ha attirato gli occhi di mezzo mondo.

Quasi non sembra lui nello scatto in cui, baciato dal sole, è a dorso nudo appoggiato ad una porta e senza trucco. Una versione in cui davvero non l’avevamo mai visto. Appare acqua e sapone Damiano con il suo fisico scolpito ed il dorso segnato da diversi tatuaggi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Chiara Ferragni nella sua versione più audace, look provocante: il gesto che destabilizza il web – FOTO

Ma nonostante la versione inedita, Damiano stravolge il suo pubblico e fa comunque il pieno di like. Per lui oltre un milione e mezzo di cuori e così tanti commenti che è impossibile leggerli tutti. Il cantante piace un sacco anche così e tra i tanti complimenti spicca un “Oh Gesù”.