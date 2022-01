“Che splendida Befana”, Diletta Leotta come non l’avete mai vista. Il VIDEO semina il panico

Diletta Leotta come non l’avete mai vista: il video recentemente postato dalla conduttrice ha seminato il panico sui social

Gli impegni televisivi, per la splendida Diletta Leotta, si moltiplicano a vista d’occhio. Oltre ad essere la conduttrice di punta dell’emittente Dazn, la giornalista sportiva è anche la padrona di casa di svariati format, da lei ideati e guidati. A breve, parallelamente a “Linea Diletta” debutterà il nuovo format della sensualissima siciliana, dal titolo “Day Off”.

Diletta seguirà i calciatori nei momenti di pausa dagli impegni sportivi, a cominciare da Federico Bernardeschi. Per la conduttrice, si tratta dell’ennesima occasione per mettere alla prova il proprio talento. Nel frattempo, sui social, i fan stanno impazzendo alla luce dell’ultimo video pubblicato dalla giornalista. Diletta, sorprendentemente, si è mostrata in una mise mai vista prima…

Diletta Leotta come non l’avete mai vista. Il VIDEO semina il panico sui social

