Trovato corpo carbonizzato di una trentasettenne nel suo appartamento

E’ ancora in corso l’indagine da parte delle autorità sulla vicenda che ha auto come triste epilogo la morte di una donna

Divampato un incendio intorno alle 23.30 di ieri sera, 5 gennaio, in un appartamento di via Stephenson 16, a Milano, tra Quarto Oggiaro e Certosa. L’incendio ha coinvolto unicamente l’appartamento di una donna trentasettenne il cui corpo è stato rinvenuto, purtroppo, parzialmente carbonizzato.

Il corpo della donna è stato ritrovato dai soccorsi, intervenuti tempestivamente sul posto, che non hanno neanche dovuto disporre l’evacuazione del palazzo; l’incendio, infatti, ha riguardato solo l’appartamento della povera vittima e il portone di ingresso è stata ritrovato serrato dall’interno. Sono in corso le indagini, da parte della polizia locale e dei vigili del fuoco, per accertare la dinamica dei fatti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia in montagna: giovane escursionista trovato morto in un crepaccio

Incendio a Milano: rinvenuta nel suo appartamento una donna priva di vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile schianto sulla statale: morto un ragazzo, feriti la compagna ed un 60enne

Continuano le indagini sulla vicenda che ha interessato un appartamento sito in via George Stephenson a Milano, tra Quarto Oggiaro e Certosa, al numero civico 16. Nell’alloggio, intorno alle 23.30 di ieri sera, è scoppiato un incendio circoscritto unicamente all’abitazione di una donna. La stessa, è stata ritrovata più tardi dai soccorsi già priva di vita.

La polizia, i vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti tempestivamente ma, una volta smorzate le fiamme, hanno purtroppo constatato il decesso della trentasettenne, il cui corpo è stato rinvenuto già parzialmente carbonizzato. La vittima abitava in un appartamento al primo piano che è stato avvolto completamente dalle fiamme ma che non hanno interessato gli altri alloggi del palazzo.

Le dinamiche della vicenda sono ancora in corso di indagine da parte della polizia locale unitamente al corpo dei vigili del fuoco; dai primi accertamenti sembrerebbe che il portone d’ingresso dell’appartamento fosse chiuso dall’interno. Le autorità sono dunque alla ricerca di tutti quegli elementi che possano aiutare a far luce sull’accaduto.

Sconvolti gli altri abitanti del palazzo così come quelli dell’intero quartiere.