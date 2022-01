Elisa Isoardi perché è finita con Matteo Salvini? Spunta la verità dopo anni

La conduttrice è uno dei volti più amati del piccolo schermo, autoironica e bellissima, sempre pronta però a preservare la sua vita privata da inutili dicerie.

“Italia che Vai”, “Guarda che Luna”, “Uno mattina”, “Detto Fatto” fino a “La prova del cuoco” sono stati alcuni degli show che l’hanno vista protagonista indiscussa guidando il pubblico a casa che puntata dopo puntata ha imparato ad apprezzarne il carattere schietto e sempre solare.

Se nella vita professionale Elisa Isoardi è un vulcano esplosivo sempre aperta nel raccontare ogni nuova opportunità che le si presenta, non è la stessa cosa per la sua vita privata dove da sempre ha scelto di mantenere il massimo riserbo.

Anche durante la lunga relazione con Matteo Salvini non ha mai rivelato nulla, si è solo sbottonata nel raccontare qualche particolare intimo lo scorso novembre intervistata da Mara Venier. Sentiamo cos’ha rivelato.

Elisa Isoardi fa cadere ogni riserva, ecco com’è andata con Matteo

Ha esordito giovanissima nel 2000 come Miss Valle D’Aosta sul palco di “Miss Italia” dove si è fatta subito notare per la sua bellezza statuaria. Negli anni successivo Elisa Isoardi è poi entrata a piedi pari nel mondo dello spettacolo prima come modella e poi come conduttrice di alcuni dei programmi più amati di sempre.

Forse anche questo suo carattere così versatile ha fatto innamorare Salvini di lei nel 2013 e li ha poi condotti ad una relazione clandestina per ben cinque anni fino alla separazione per “divergenze caratteriali”.

Questo almeno quello che si è sempre pensato visto che i due hanno preferito evitare spiacevoli dichiarazioni che mettessero alla berlina la loro vita privata.

Il 21 novembre scorso, intervistata da Mara a “Domenica In”, Elisa ha rivelato però alcuni particolari della sua storia con Matteo dichiarando che rifarebbe “tutte le scelte, ho amato profondamente e sono stata amata”. La conduttrice ha poi continuato con gli occhi lucidi: “C’è stata tanta passione e tanto amore. Ho pagato un prezzo per questo”.

A discapito delle malelingue, Elisa ha sentenziato alla padrona di casa che chiedeva come stanno ora i rapporti tra di loro: “Ho avuto tanta fortuna. Non smetterò mai di provare rispetto e affetto per lui”. Al momento sembra che ci sia un nuovo amore per Alessandro Di Paolo ma anche stavolta la giovane 40enne bergamasca preferisce tacere.