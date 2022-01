“Super” Elisabetta Simone, tra fascino e seduzione: il dettaglio nella FOTO

Elisabetta Simone sfoggia un look strepitoso su Instagram ed i fan impazziscono per così tanta bellezza: mai vista così sensuale

Classe 1985, di origine lombarda, si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la partecipazione a “Uomini e donne” per il trono over. Oggi è un’imprenditrice, appassionata di moda che vanta su Instagram di quasi ventiduemila follower.

Stiamo parlando di Elisabetta Simone, molto attiva sui social e sempre pronta a mettersi in gioco. Sensuale, intraprendente e determinata, si fa amare dal pubblico per quella che è ed oggi ha un unico obiettivo: il successo.

Elisabetta Simone, gambe scoperte e sguardo accattivante – FOTO

Elisabetta Simone ha fatto della sua passione il suo lavoro. Infatti, i fan avranno potuto notare che su Instagram non perde occasione di pubblicare foto di alcuni prodotti realizzati interamente da lei. La moda è sempre stata la sua priorità ed è oggi sembra che i suoi sogni si siano realizzati.

Ha appena condiviso un post dove mostra un cardigan ideato e creato da lei, un pezzo unico che indossa con stile e classe. Le sue gambe scoperte e il suo sguardo seducente fanno da cornice a tutto ciò. “I vestiti che preferisco sono quelli che io invento per una vita che non esiste ancora, il mondo di domani”. Ha scritto.

“Tu si che sei una persona vera”, qualcuno commenta sotto al post e poi ancora “Sei super” e qualcun altro aggiunge: “Ancora più bella di quando hai partecipato a Uomini e donne”.

Quale sarà la sua prossima creazione? La Simone continua il suo lavoro che sembra andare a gonfie vele. I fan apprezzano i suoi pezzi e il successo è sempre più vicino. La rivedremo mai in televisione? Per il momento non ci sono dettagli al riguardo, ma nella vita tutto può succedere.