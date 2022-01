“L’Eredità”, annunciato il clamoroso abbandono: la notizia che i fan non avrebbero mai voluto ricevere

“L’Eredità”, batosta pesantissima per il pubblico: Flavio Insinna lo ha annunciato nel corso della puntata di questa sera

Anche oggi, giorno in cui si celebra la festività dell’Epifania, “L’Eredità” è andata in onda con il consueto appuntamento settimanale. Flavio Insinna, nel dare il benvenuto al suo affezionato pubblico, è tuttavia apparso meno allegro ed esuberante del solito. Nel giro di pochi istanti, i fan del quiz game hanno capito a che cosa fosse dovuto lo stato d’animo del conduttore.

Insinna, senza mezzi termini, ha annunciato ai telespettatori un abbandono che nessuno si sarebbe mai aspettato. “Purtroppo non potrà essere con noi“, ha esordito il presentatore, che nel comunicare la notizia è apparso letteralmente affranto. Dopo Ginevra Pisani, il pubblico dovrà dire addio ad un altro, amatissimo personaggio.

“L’Eredità”, annunciato il clamoroso abbandono: i fan sono rimasti senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samira Lui (@samiraluiofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> La più piccola di “Un medico in famiglia” la fa grossa: la FOTO in cui è senza gli slip

La puntata odierna de “L’Eredità” si è aperta con una notizia che il pubblico non si sarebbe mai aspettato di ricevere. Flavio Insinna, nel fare gli auguri di buona Epifania ai telespettatori, non ha potuto nascondere la propria tristezza. “Facciamo un saluto a Samira, che per qualche giorno non potrà essere con noi. Un abbraccio!“, ha esclamato il conduttore, che è parso particolarmente scosso per l’assenza della professoressa.

Dopo l’addio di Ginevra Pisani, che ha deciso di intraprendere una carriera come attrice teatrale, l’abbandono di Samira Lui, la professoressa 23enne di origine senegalese, peserà indubbiamente nel cuore dei telespettatori. Tuttavia, a giudicare dalle parole di Flavio, l’assenza di Samira sembrerebbe essere momentanea.

Con ogni probabilità, la professoressa tornerà a ricoprire il proprio ruolo nel corso dei prossimi giorni. Il conduttore, dopo averle mandato un caloroso abbraccio, si è rivolto al suo collega Andrea Cerelli, new entry del cast: “C’è Andrea che farà il doppio lavoro!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Suor Cristina, la tentazione a cui non ha saputo resistere: “Mi sono dovuta purificare”

I telespettatori, pur all’oscuro delle ragioni che tengono la Lui lontana da “L’Eredità”, possono dormire sonni tranquilli. L’incantevole modella tornerà presto a ricoprire il ruolo di professoressa all’interno del quiz game di Rai 1.