Fedez in collegamento a Domenica In: Chiara si commuove

La prima puntata dell’anno per Domenica In, andata in onda il 2 gennaio su Rai Uno, ha visto Fedez in collegamento da casa. Chiara è intervenuta: “Mara, sono commossa”.

In diretta da casa a Domenica In c’è stata la coppia The Ferragnez che sta attraversando un periodo difficile. I coniugi infatti hanno passato gli ultimi giorni dell’anno 2021 in quarantena, dal momento che entrambi sono risultati positivi al Covid. I figli Leone e Vittoria, negativi, sono stati con loro. Fedez, in un video sui social, esclamò: “Siamo asintomatici. La nostra priorità sono i figli.” Solo a capodanno, il rapper, ha rivelato di non sentire più i sapori. Fedez, con una vena tragicomica, ha poi affermato di essere contento di passare il Capodanno in famiglia, da soli.

I Ferragnez separati: Fedez resta positivo al Covid mentre la moglie si è negativizzata

Nel corso della puntata di Domenica In del 2 gennaio si sono susseguiti svariati ospiti importanti del panorama musicale, tra cui Orietta Berti. La cantante ha ripercorso insieme alla padrona di casa, Mara Venier, la sua eccellente carriera artistica. Quando si è parlato del grandioso successo del singolo “Mille” sono intervenuti a sorpresa Chiara Ferragni e Fedez in collegamento da casa. Prima il rapper ha parlato della sua collaborazione, fin dagli esordi, con Orietta Berti e poi preso parola poi anche la moglie Chiara. Fedez, sintonizzato su Rai 1, vede il disco di platino di “Mille” ed esplode: “Che bello! Perché io non ce l’ho?”. Mara spiega che gli autori del programma lo hanno riprodotto.

I Ferragnez sono separati per ragioni di salute ma convivono nella stessa casa. Nelle ultime ore è arrivata la notizia tanto attesa: Chiara Ferragni negativa al Covid. Non si può dire lo stesso per Fedez, che risulta ancora positivo e non sente né odori né sapori. Le sue condizioni di salute sono, tuttavia, buone come conferma ai microfoni di Domenica In. Mara Venier poi consiglia al rapper di pazientare ancora un pochino in attesa di tornare a un normale stile di vita.

Viene dedicato ai Ferragnez un video sulle note musicali di “Prima di ogni cosa”. Dopo un ringraziamento caloroso a Mara da parte del rapper, interviene Chiara: “Mi sono commossa tantissimo, quando ascolto questa canzone mi commuovo sempre”. Anche Mara si rivela commossa e i due coniugi si congedano.

In una storia instagram l’influencer ha detto: “Anche dal tampone ufficiale sono negativa, mentre Fede è ancora negativo ma credo e spero sia solo una questione di giorni”.