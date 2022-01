Francesco Facchinetti, il motivo della rottura con Alessia Marcuzzi: tutta la verità

Francesco Facchinetti svela il motivo della rottura con Alessia Marcuzzi: colpa del rapporto intimo con qualcuno di davvero inaspettato.

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi sono stati una delle coppie vip preferite dal pubblico italiano, ma solo per un po’. La coppia, infatti, è scoppiata dopo appena tre anni di relazione, lasciando tante aspettative infrante e una bambina di nome Mia. Per amore nei confronti della figlia Francesco e Alessia sono rimasti in ottimi rapporti, ma il motivo della loro rottura non è mai stato davvero svelato al pubblico. Fino ad oggi.

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, dopo anni si scopre il motivo della rottura

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, lo abbiamo già detto, sono rimasti in buoni rapporti. Sui rispettivi profili social pubblicano spesso fotografie in compagnia della figlia Mia, e di recente l’ex Dj ha pubblicato una foto che lo ritraeva assieme alla conduttrice e a Wilma Helena Faissol, la sua attuale moglie. Il motivo della loro rottura non è mai stato troppo chiaro: non appena hanno deciso di lasciarsi i due si sono chiusi in un silenzio di tomba, e dopo un po’ i microfoni del gossip li hanno lasciati stare.

Oggi, però, abbiamo scoperto per voi una confessione del manager, che in un’occasione singolare ha deciso di raccontare la verità sulla fine della storia d’amore con Alessia Marcuzzi. “Il problema sono sempre state le gelosie lavorative” ha raccontato Facchinetti. “Io non potevo sopportare il fatto che lei avesse lavorato con Marco Liorni e lei è sempre stata gelosa del mio rapporto intimo con Mara Maionchi”.

Mara Maionchi è chiaramente molto più matura dei due ex innamorati, ma pare sia stata proprio lei una delle motivazioni che hanno portato Facchinetti e Marcuzzi ad allontanarsi per sempre.